ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ GELİBOLU ŞUBESİ’NDEN 29 EKİM EĞLENCESİ

Gelibolu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Cumhuriyet Bayramı’na özel ilçemiz Nezih Kafe önünde eğlence programı

düzenledi.

28 Ekim Perşembe günü iskele meydanında kermes düzenleyen , geliri lise ve öğrenci üniversite öğrencilerine kalacak olacak kermeste tatlı ve tuzlu yiyecek çeşitleri satışa sunulmuştu.

Dün de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Gönül Balkan’ın yaptığı açılış konuşmasından sonra Cumhuriyet Bayramına özel eğlence düzenleyen ekip,”Gelibolu Harmandalı “ oynayarak izleyicilere gururlu saatler yaşattılar.Haber: Ali GEZER