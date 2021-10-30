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ÇANAKKALE ÜLKÜ OCAKLARINDA BAYRAK DEĞİŞİM

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkan Ahmet Yiğit Yıldırım’ın takdirleriyle, Ülkü Ocakları Çanakkale İl Başkanlığı görevini yaklaşık 4 yıldır sürdüren Hakan İmamoğlu görevini Oğuzer Akgün’e devretti.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkan Ahmet Yiğit “Hakan İmamoğlu Başkanımızın yolunu Allah (c.c) iki cihanda açık eylesin. Göreve yeni gelen Sn. Oğuzer Akgün Başkanımıza da yeni görevinde Allah (c.c) güç kuvvet ihsan eylesin.” ifadelerine yer verdi.Haber: Hilal GEZER

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