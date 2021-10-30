GÜNCEL HABERLER 

100.Yıl Cumhuriyet Parkı Açıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Parkı’nın açılışını Cumhuriyet Bayramında yaptı. Özacar açılışta; “Çağdaş ve modern parklarımıza dahil ettiğimiz 100. Yıl Cumhuriyet Parkımızı, en büyük bayramımız olan Cumhuriyetimizin 98. yıldönümünü kutladığımız anlamlı günde değerli halkımızın kullanımına sunduk.” ifadelerine yer verdi.
Haber: Caner AKŞİT

Bunları da sevebilirsiniz

15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimiz Anıldı

buyukzafer 0

Siyasetçilerden Kadına Şiddet Mesajı

buyukzafer 0

Özacar’a Ziyaretler Sürüyor

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.