100.Yıl Cumhuriyet Parkı Açıldı

Gelibolu Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Parkı’nın açılışını Cumhuriyet Bayramında yaptı. Özacar açılışta; “Çağdaş ve modern parklarımıza dahil ettiğimiz 100. Yıl Cumhuriyet Parkımızı, en büyük bayramımız olan Cumhuriyetimizin 98. yıldönümünü kutladığımız anlamlı günde değerli halkımızın kullanımına sunduk.” ifadelerine yer verdi.

Haber: Caner AKŞİT