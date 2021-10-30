29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’MIZ KUTLU OLSUN

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayınladı.Turan mesajında; “29 Ekim, aziz milletimizin zaferle neticelenen İstiklal Mücadelesinin Cumhuriyet ile taçlandırılmasının dünyaya ilanıdır. Bugün 98. yıl dönümüne şahitlik ettiğimiz Cumhuriyetimiz, milletimizin beraberliği, devletimizin attığı tarihi adımlarla 100. yılına kararlılıkla yürüyor. Ecdadımızdan bizlere emanet olan Cumhuriyeti, eğitim, hukuk, ekonomi, sağlık, ulaşım, enerji, teknoloji ve tüm alanlarda daha ileriye taşımak, demokrasisini daha da güçlendirmek en önemli görevlerimizdendir.