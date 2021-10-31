29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMIGELİBOLU’DA FENER ALAYI VE KONSERLERLE TAÇLANDI

Cumhuriyetimizin 98.yılı etkinlikleri kapsamında Gelibolu’da Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Fener Alayı ile Cumhuriyet coşkusu doruğa ulaştı.Kalabalıkların geceyi aydınlattığı Fener Alayı Fener Meydanında saat 19:23 ‘te toplandıktan sonra İskele Meydanına kadar yürüyüşle son buldu.Fener alayından sonra yine Gelibolu Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yerel gruplar ve Moğollar Grubu sahne alarak Gelibolulara eğlenceli vakitler geçirttiler.Gece saat 00:00’da kadar süren etkinmlikler havai fişek gösterilerle son buldu.

KESKİN BANDTAN MUHTEŞEM KONSER..

Cumhuriyet etkinlikleri kapsamında sahne alan Gelibolu’nun ikiz kardeşleri olarak tanınan, “Keskin Band Grubu” sahne aldı ve hareketli parçaları ile izleyicileri coşturdular.

GELİBOLUDA MOĞOLLAR RÜZGARI

Cumhuriyet etkinlikleri kapsamında sahne alan Türk rock müziğinin efsane grubu Moğollar muhteşem bir konser verdi.

Cahit Berkay, Taner Öngür, Serhat Ersöz ve Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca’nın da aralarında bulunduğu Anadolu rockun en önemli temsilcilerinden olan Moğollar, Gelibolulu hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN