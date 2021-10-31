29 EKİM KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ

Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen “29 Ekim Cumhuriyet” konulu konferans Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Halil Ersin Avcı tarafından verildi.

İlçemiz Kaymakamı Bekir Abacı, Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar, Siyasi Partilerin Temsilcileri,Kurum Müdürleri ,Öğretmen ve öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın söylenmesinin ardından Dr. Halil Ersin Avcı’nın Ezineli Yahya Çavuş belgeselin izlenmesi ve konferansıyla devam etti.Plaket ve çiçek takdimi İlçemiz Kaymakamı Bekir Abacı tarafından gerçekleştirildi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN