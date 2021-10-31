ÖZACAR’IN YENİCE ZİYARETLERİ

Özacar Yenice’de Aquatek Su ve Tarım Ürünleri işletmesine ziyarette bulundu.

Özacar; “Yenice ilçemizde önemli bir tesis olan Aquatek Su ve Tarım Ürünleri işletmesini Belediye Başkanlarımız ve ilçe örgütümüzün değerli yöneticileri ile ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldık. Çalışan emekçilerimize kolaylıklar diledik.” İfadelerine yer verdi.

. Ardından CHP Yenice yeni ilçe başkanlığının açılışında bulunan Özacar, Çanakkale’nin CHP’li Belediye Başkanları ve Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile esnaf ziyaretlerinde bulunup, vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi . Haber: Caner AKŞİT



