BAYIRKÖYSPOR YENİ SEZONDA FIRTINA GİBİ ESMEYE HAZIRLANIYOR

Yeni sezona süper bir kadro ile girmeye çalışan Bayırköyspor eski futbolcular ile yeni sözleşme yaptı.

Bunun yanında yeni genç yetenekler Sercan, Üzeyir, Yusuf, Furkan, Resul, Doğanay, Ömer, Cem ve Alpay ile sözleşme imzaladı.

Bayırköyspor teknik kadroya antrenör Timuçin Alp’i de ekleyerek yeni sezonda fırtına gibi esmeye hazırlanıyor.Haber: Ali GEZER