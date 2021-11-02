Bayramın Ardından.! Yeri Geldikçe – Recep YÜZÜAK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yılını kutlarken, maalesef bugüne kadar eşine rastlamadığımız bir olayın şaşkınlığını yaşıyoruz.

Bugüne kadar tüm Milli ve Dini bayramların kutlamalarında devletimizi temsilen Kaymakam, bu vatanı kurtaran kahraman askeri temsilen o kenti en büyük askeri komutanı ve halkın oylarıyla seçilmiş Belediye Başkanın da yan yana hazır bulunduğu kutlamalar yapılıyordu.

Çevre İl ve ilçelerde de bayramın bu yıl yine aynı biçimde kutlandığını araştırdım.Televizyonlardaki kutlamalara baktım..

Hiç bir yerde bizdekine rastlamadım.

Sayın Kaymakamın bir tasarrufu olarak, maalesef bu yıl kutlamaları tek başına yapmak isteyen Kaymakam Bey tabir yerindeyse, eski köye yeni adet çıkarmaya çalışmıştır.

18 yıldır dört kaymakam geldi gitti.Hiç kimse böyle bir kutlama biçimi uygulamayınca da bu durum ilçede büyük ölçüde eleştirilere neden oldu..

Ne Çanakkale İlçelerinde ne de Tekirdağ ilçelerindeki bayramlarda böyle bir kutlama olmadığını oralardaki gazeteci arkadaşlardan öğrendik.Bizim istihbaratımızda böyle bir kutlama yok.

Telezvizyonlarda izlediğimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve daha birçok kutlama törenlerinde de böyle bir görüntüye rastlamadık.

Belki de, bugüne kadar küçük ilçelerde kaymakamlık yapan sayın kaymakamımız, 97 yıldır Cumhuriyetin çok büyük coşkularla kutlandığı Gelibolu’da da öyle kutlandığını sanmış olabilirler.

Ya da bu geleneği değiştirmek için bir başlangıç yapmış olabilir mi..? Sayın kaymakamım;

Gelibolu bir asker şehridir.Osmanlının Avrupa’ya geçtiği günden beri.

1915’ten sonra da bugüne hep asker kenti olarak kaldı.

İstiklal Savaşı’nın temelinin atıldığı Gelibolu Savaşları’nda 59 bin Türk Aslanının şehit olduğu, savaşlar boyunca da en çok bombalanan bu şehirde hala bina temelleri açılırken patlamamış bombalar çıkar .

Gelibolu’da asker – sivil bir bütündür.Bir elmanın iki yarısı gibidir.Gelibolu’da Orduevini bu halk kendisi yaparak , subaylarına hediye etmiştir.Bolayır’da karargahı halk elleriyle yapmıştır.

Hazerde – seferde, halk- asker hep yanyana yaşamıştır.Asker Gelibolu Halkının sosyal hayatının bir parçasıdır.

Belediye Başkanı hangi partiden olursa olsun ne askerden , ne de halktan ayrı gayrı düşmezler..

Bilmiyorum ama halk bu manzaradan hiç, ama hiç memnun olmamıştır.

Milli Bayramlar; milletin devletiyle ordusuyla buluştuğu, kaynaştığı günlerdir.Onlar arasında ayırım yapılırsa bu kimsenin işine yaramaz.

Sayın Kaymakamım yüz yıldır geleneklerimizle oynamadık siz de lütfen bugün devam eden sıkıntılı dedikodulara mahal vermeyiniz.

Sayın kaymakamım vatandaşın 5 kmlik köyüne gitmek için 10 km lik tarla yolunu seçmesine bakalım.Bugün Gelibolu’da doğru dürüst köy yolu yok.3 yıldır insanlar milyonlarca para kazanacaklar diye köylerin yolları lime lime edildi.Millet 3 yıldır otomobiline , minibüsüne , traktörüne ön takım yaptırmaya vallahi billahi bıktılar.

Biz bu kadar işin arasında tek buluşma nokamız olan ve her zaman birlikte coşkuyla kutladığımız sevgi dolu bayramlarımızı, yüz yıllık geleneklerimize göre yine kutlayalım.

Saygılarımla.