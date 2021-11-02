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IDOL EĞİTİM KURUMLARI’NIN “İNGILIZCE KONUŞUYORUZ”ETKİNLIĞİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

.Öğrenciler İngilizce bilgilerini farklı oyunlar ve aktivitelerle tekrar ettiler.Pandemi şartlarına dikka edilerek düzenlenen programda, öğrenciler farklı kostümler giyerek doyasıya eğlendiler.Eğlencede kostümlerinin İngilizce karşılıklarını da öğrenerek, yarışma düzenlediler.
Idol Eğitim Kurumlarında “İngilizce Konuşuyoruz” etkinliğinde öğrenciler ve katılımcılar çok eğlendiler.Tekrarının yapılması için öğrenciler eğitimcilerle sözleşerek ayrıldılar. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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