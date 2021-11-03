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KAYMAKAM BEKİR ABACI OKUL ZİYARETLERINDE BULUNDU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Bekir Abacı, okul ziyaretleri kapsamında ilk olarak Hakimiyeti Milliye Ortaokulu’nu ziyaret etti. Okul müdürü ve öğretmenleri ile bir araya gelen Kaymakam Abacı okulun genel durumu hakkında bilgi aldı. Ardından sınıfları ziyeret eden Kaymakam Abacı öğrencilerle bir süre sohbet ederek başarılar diledi. İkinci olarak Armatör Yakup Aksoy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Atölyelerini ziyaret eden Kaymakam Abacı okul müdürü ve öğretmenlerinden bilgiler aldı ve ögrencilere başarılarının devamını diledi..
Son olarak, geçici kabul aşamasına gelen Fen Lisesi inşaatında incelemelerde bulunan Kaymakam Abacı buradaki yetkililerden bilgi aldı.
Kaymakam Bekir Abacı’ya ziyaretleri sırasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca eşlik etti.Haber:Ali GEZER 

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