KAYMAKAM BEKİR ABACI VE EŞİ FENDİYE BÜŞRA ABACI SODAM’I ZİYARET ETTİLER

Kaymakam Bekir Abacı ve Eşi Fendiye Büşra Abacı Sosyal Hizmet projesi kapsamında açılan Sosyal Dayanışma Merkezinde faaliyete başlayan; el ve makine nakışı, ipek kozası el ürünleri, kat’ı, takı yapımı, kuaför ve cilt bakımı, giyim (dikiş) ve mis sabun kurslarını ziyaret ederek kursiyer bayanlar ile muhabbet ederek yapılan el işi ürünleri hakkında bilgi aldılar.

Dezavantajlı grupta bulunan bayanların eğitim ve sosyalleşme süreçlerini yerinde inceleyerek, faydaları ve yapılabilecekler konusunda SODAM çalışanlarıyla sohbet ve istişare ettiler. Haber: Halil GEZER