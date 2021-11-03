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Salı Pazarında ‘yeşil zeytin’ zamanı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Salı Pazarı’nda bu hafta fiyatlar geçen haftayı aratmadı. Bu hafta tezgahta ise yeşil zeytin yer aldı.Her hafta Salı günü ilçemizde kurulan Salı Pazarı’nda bu hafta da fiyatlar aynı seyirde devam ederken tezgahlarda yeni ürün olarak yeşil kırma ve çizik zeytin yer aldı. Zeytini Çanakkale ve ilçelerinden getirdiğini ifade eden pazar esnafları “Sezon yeni açıldı, şuan kırma ve çizik yeşil zeytin var. Siyah zeytin 15 gün sonra gelmeye başlar. Bu sene yaşanan orman yangınlarından dolayı çoğu zeytinlik alanlar da yandığı için fiyatlarda bir artış oldu. Bu sürüm biraz sıkıntılı olacak. Bununla birlikte zeytinyağı fiyatlarında da yükselme olabilir” dedi. Yeşil zeytinin kilosu bu hafta 13, siyah zeytinin kilosu 14 liradan satışa sunuldu.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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