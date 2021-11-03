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Balıkçı Tezgahlarında Yoğunluk Yaşandı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kasım ayının ilk günlerinde avlanmalardan umduklarını alan balıkçılar,dün salı pazarının da etkisiyle müşteri yoğunluğu yaşadı.
Hamsi, sardalye,cipura, somon ve levrek satışı yapan balıkçılar dünkü satışlardan hayli memnun kaldılar.
Balıkçı tezgahlarında dün hamsi 20 TL, Sardalye 25 TL’den, levrek ve cipura 70 TL’den satışa sunuldu.Balık almak için adeta sıraya giren vatandaşlar ise fiyatlardan oldukça memnun olduklarını, bu yıl bol bol balık yiyeceklerini kaydetti.
“Müşterilere yetişmek için yoğun tempo çalışıyoruz, günlük kasalarca balık geliyor”
Kral Balıkçılık, denizden umduklarını bulduklarını kaydederek, “Bu yılki sezon çok bereketli geçiyor. Bugün salı pazarının da olmasının etkisiyle aşırı derecede satış gerçekleştiriyoruz. Müşteriler balık almak için adeta izdiham oluşturuyor. Taleplere yetişmek için hızlı bir tempo ile çalışıyoruz. İnşallah bu yıl vatandaşlarımız bol bol balık yemeye doyacak.” dediler
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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