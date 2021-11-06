“KAVAKKÖY BELDEMİZ ADINA GRUP BAŞKANVEKİLİMİZ BÜLENT TURAN’A TEŞEKKÜRLERİMİZİ İLETİYORUZ”

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü, Kavakköy Belediye Başkanı Necati Kopça’nın Ankara’da Grup Başkanvekili Bülent Turan ile bir araya gelmesi ve Milletvekili Turan’ın Kavakköy ile ilgili sorunlara çözüm bulması üzerine teşekkür mesajı yayınladı.Sürücü mesajında;“ Geçtiğimiz aylarda Ankara’da Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan ile bir araya gelen Kavakköy Belde Belediye Başkanı Necati Kopça, belde sorunlarını iletmiş ve bir adet itfaiye aracı talebinde bulunmuştu.

AK Parti Grup Başkanvekilimiz ve Çanakkale Milletvekilimiz Bülent Turan’ın girişimleri sonucu itfaiye aracı kısa sürede Beldemize teslim edildi.

Çanakkale’nin sorunları doğrultusunda parti gözetmeksizin destek veren, çözüm üreten Grup Başkanvekilimiz, bir kez daha bu konudaki hassasiyetini göstererek Kavakköy Beldemize itfaiye aracı kazandırmıştır.

Kavakköylü hemşehrilerimiz adına Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan’a bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. “ifadelerine yer verdi.Haber: Ali GEZER