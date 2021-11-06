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Savaş Hatıraları Koleksiyon Evinin Onarım Çalışmaları Tamamlandı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi ekiplerinin kollektif çalışması sonucunda; Gelibolu’ya gelen konukların uğrak yerlerinin başında gelen Kore Kahramanlar Caddesi’nde bulunan ‘Savaş Hatıraları Koleksiyon Evi’nde bakım, onarım, yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanarak, ziyaretçilerini bekliyor olacak.
Haber: Caner AKŞİT

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