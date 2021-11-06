Gelibolu Belediyesi ekiplerinin kollektif çalışması sonucunda; Gelibolu’ya gelen konukların uğrak yerlerinin başında gelen Kore Kahramanlar Caddesi’nde bulunan ‘Savaş Hatıraları Koleksiyon Evi’nde bakım, onarım, yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanarak, ziyaretçilerini bekliyor olacak.
Haber: Caner AKŞİT
Savaş Hatıraları Koleksiyon Evinin Onarım Çalışmaları Tamamlandı
Gelibolu Belediyesi ekiplerinin kollektif çalışması sonucunda; Gelibolu’ya gelen konukların uğrak yerlerinin başında gelen Kore Kahramanlar Caddesi’nde bulunan ‘Savaş Hatıraları Koleksiyon Evi’nde bakım, onarım, yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanarak, ziyaretçilerini bekliyor olacak.