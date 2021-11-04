GAZİ SÜLEYMAN PAŞA İLKOKULU’NDAN KIZILAY HAFTASI ETKİNLİĞİ

29 Ekim – 4 Kasım Kızılay Haftası vesilesiyle Gazi Süleyman Paşa İlkokulunda etkinlik düzenlendi.

Kızılay Haftası nedeniyle hazırlanan etkinliği 4-B sınıfı öğretmeni Ayşe Özlem Silan,4-C sınıfı öğretmeni Yasemin Erdem, 4-D sınıfı ögretmeni Handan Kemerdere düzenledi.

Programda Kızılay Haftası konulu resim yarışmasını kazanan öğrencilerin isimleri sunuldu.Sonuclara göre 1. 26 Kasım İlkokulundan 3-B sınıfından Rana Aydoğan , 2. Gazi Süleyman Paşa İlkokulundan 1 -B sınıfı öğrencisi Mehmet Dora Aytekin, 3. Gazi Süleyman Paşa ilkokulu 3-C sınıfından Tuana Erdoğdu, Mansiyon ödülünü 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulundan 3-D sınıfı öğrencisi Arda Bulat oldu.

Ardından program öğrencilerin oluşturdukları piyes şeklinde gösteri sunuldu.Öğrencilerin okudukları şiirler ve günün anlam öneminin belirten konuşmalar ile devam etti.

Programa Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Çelebi, Okul Müdürleri, Kent Konseyi Üyeleri, veliler, öğrenciler katılım sağladı. Haber: Seda LİMAN ZENGİN