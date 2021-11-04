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KAYMAKAM ABACI’DAN YANGINDA ZARAR GÖREN AİLEYE DESTEK SÖZÜ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemiz Camikebir Mahallesi’nde ikamet eden Nuriye Mestanoğulları ve annesi Çiler Donat’ ın çıkan yangın sonucu hasar gören evine ziyarette bulunan Kaymakam Bekir Abacı ailenin istek ve taleplerini dinledi.
Kaymakam Abacı evin tadilat ve diğer zararları konusunda aileye destekte bulunulacağını iletti.
Kaymakam Abacı’ya Vakıf Mü

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