MECLİS TOPLANTISINDA TAHMİNİ ÇOKLU BÜTÇE TASARIMI SUNULDU

Kasım ayı meclis toplantısı dün saat 15:00’te belediye meclis salonunda yapıldı.

Meclis toplantısında 2022,2023 ve 2024 yılları çoklu bütçe covid- 19 tedbirleri kapsamında bütçe tasarımı hazırlandı.

2022-2023-2024 Çoklu Yıllı bütçesi için ön görülen tahmini gelir bütçesi 121.275.000,00 olarak tahmini olarak belirlendi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Plan Bütçe komisyon raporuna havale edildi.

Alaeddin Mahallesi Ada:373 Parsel:13-14 İmar plan değişikliği nedeniyle komisyon raporuna havale edildi.

Yazıcızade Mahallesi Ada:162 Parsel :83 imar plan değişikliği ile komisyon raporuna havale edilerek kasım ayı meclis toplantısı sonlandırıldı.

Yılın son meclis toplantısı 6 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 15:00’te yapılacak Haber: Seda LİMAN ZENGİN