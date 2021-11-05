Belediye’den evi yanan aileye yardım eli

Gelibolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince; 31 Ekim gününün ilk saatlerinde meydana gelen yangın sonrası evi büyük zarar gören Çiler Donan’ın (68) evinde temizlik çalışması gerçekleştirilip, kullanılamaz hale gelen eşyalar dışarı çıkartıldı.

Gelibolu Belediyesi olarak ailenin acil ihtiyaçlarını karşılamak için bundan sonra da destek verileceği ifadelerine yer verildi.

Haber: Caner AKŞİT