KAYMAKAM BEKİR ABACI AİLE ZİYARETİNDE BULUNDU

Kaymakam Bekir Abacı ilçemiz Camiikebir Mahallesinde ikamet eden Hakan Aksoy ve Kezban Zerey ile ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Hakan Aksoyve Kezban Zerey ile bir süre sohbet eden Kaymakam Abacı, Aksoy ve Zerey ailelerinin istek ve taleplerini dinledi.

Hakan Aksoy ve Kezban Zerey Kaymakam Bekir Abacı’nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ilettiler.

Ziyaretlere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Erdihan eşlik etti. Haber:Ali GEZER