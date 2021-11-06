GÜNCEL HABERLER 

Gelibolu Gençlik Merkezi Spor& Kahve& Kitap Projesinden Animasyon Sinema Etkinliği

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gençlik ve SporBakanlığı tarafından finanse edilen Gençlik Projeleri Destek Programı GPDP2020 kapsamında desteklenen
UMUTDER tarafından yürütülen Gelibolu Gençlik Merkezi Spor Kitap Kahve Projesi faaliyetleri kapsamında 8-10 yaş arası çocuklara animasyon film etkinliği Kitap&Kahve Mekanında gerçekleştirildi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

Özacar’dan Nene Hatun’u Anma Mesajı

buyukzafer 0

Özacar Gazeteci Yazar Mumcu’yu ve Diyarbakır Emniyet Müdürü Okan’ı Andı

buyukzafer 0

KÖMÜR YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.