Gençlik ve SporBakanlığı tarafından finanse edilen Gençlik Projeleri Destek Programı GPDP2020 kapsamında desteklenen
UMUTDER tarafından yürütülen Gelibolu Gençlik Merkezi Spor Kitap Kahve Projesi faaliyetleri kapsamında 8-10 yaş arası çocuklara animasyon film etkinliği Kitap&Kahve Mekanında gerçekleştirildi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN
Gelibolu Gençlik Merkezi Spor& Kahve& Kitap Projesinden Animasyon Sinema Etkinliği
Gençlik ve SporBakanlığı tarafından finanse edilen Gençlik Projeleri Destek Programı GPDP2020 kapsamında desteklenen