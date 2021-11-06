Gelibolu Gençlik Merkezi Spor& Kahve& Kitap Projesinden Animasyon Sinema Etkinliği

Gençlik ve SporBakanlığı tarafından finanse edilen Gençlik Projeleri Destek Programı GPDP2020 kapsamında desteklenen

UMUTDER tarafından yürütülen Gelibolu Gençlik Merkezi Spor Kitap Kahve Projesi faaliyetleri kapsamında 8-10 yaş arası çocuklara animasyon film etkinliği Kitap&Kahve Mekanında gerçekleştirildi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN