Satılık Tarla Tarım Arazisi bağ – bahçe (Gelibolu’da Tarla Mahkemeden Satılıktır)

Çanakkale İl, Gelibolu İlçe, Alaeddin Mah. 3 Ada, 14 Parsel,Koca Ahırlı Mevkii, Taşınmaz 3.789 m2 yüzölçümünde olup,225.000,00 TL ye T.C.

GELİBOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU tarafından satışa sunulmuştur.

2021/30 SATIŞ dosya numaralı taşınmaz ilanın özellikleri; tarla nitelikli , Geometrik olarak belirgin bir şekle sahip olmayıp topografik olarak hafif eğimlidir. Herhangi bir yola cepheli değildir. Parsel denize 2000 metre, Gelibolu İlçe merkezine 2500 metre mesafededir. Taşınma Belediye sınırı içinde kalmaktadır. Yakın çevresinde tarımsal yapılar mevcuttur ancak yerleşim Gelibolu kent merkezinde yoğunlaşmaktadır. Taşınmazların yakın çevresinde çoğunlukla tarım yapılan araziler bulunmaktadır. Taşınmaz tarla vasfında kadastro parseli olup imar uygulaması görmemiştir. Keşif tarihinde parsel üzerine yapı ya da yatırım olmadığı ve tarımsal mekanizasyona elverişli olduğu görülmüştür. Keşif günü Parsel üzerinde ayçiçeği ekili olduğu görülmüştür.

İlahe tarihi ve yeri bilgisi aşağıda verilmiştir.

1. Satış Günü : 20/12/2021 günü 10:00 – 10:05 arası

2. Satış Günü : 21/01/2022 günü 10:00 – 10:05 arası

Satış Yeri : ADLİYE GİRİŞİ İHALE SALONU

Ayrıntılı bilgiye ;

https://www.ilan.gov.tr/ilan/877229/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/canakkale-geliboluda-3-789-m%C2%B2-tarla-mahkemeden-satiliktir

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