ANAFARTALAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME BİNASI,İŞLETME ŞEFLİĞİ İDARİ BİNALARI VE LOJMANLARINDA KULLANILMAK ÜZERE KÖMÜR MAL ALIMI YAPILACAK

Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Binası,İşletme Şefliği İdari Binaları ve Lojmanlarında Kullanılmak Üzere Kömür alımı yapılacaktır.
|İKN
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|2021/705362
|b) Niteliği, türü ve miktarı
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|Satın alınacak 10 Ton kömür;18 mm. torbalı olacaktır. -Satın alınacak 35 Ton kömür; 10-18 mm. (Fındık) torbalı olacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
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|Gökçeada Orman İşletme Şefliği İdare Binasına 10 Ton + 18 mm Torba Kömür, Eceabat Orman İşletme Şefliği İdare Binasına 35 Ton 10-18 mm Fındık Torba Kömürü Şeflik Merkezlerine Teslim Edilecektir.
|ç) Süresi/teslim tarihi
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|Sözleşme imzalanmasından sonra 10 gün
|d) İşe başlama tarihi
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Sözleşmeyi Takiben 3 Gün İçinde )
İhale (son teklif verme) tarih ve saati:15.11.2021 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):
Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası
detaylı bilgiye;
https://www.ilan.gov.tr/ilan/876595/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/komur-alinacaktir
linkinden ulaşabilirsiniz.