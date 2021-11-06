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ANAFARTALAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME BİNASI,İŞLETME ŞEFLİĞİ İDARİ BİNALARI VE LOJMANLARINDA KULLANILMAK ÜZERE KÖMÜR MAL ALIMI YAPILACAK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Binası,İşletme Şefliği İdari Binaları ve Lojmanlarında Kullanılmak Üzere Kömür alımı yapılacaktır.

İKN : 2021/705362
b) Niteliği, türü ve miktarı : Satın alınacak 10 Ton kömür;18 mm. torbalı olacaktır. -Satın alınacak 35 Ton kömür; 10-18 mm. (Fındık) torbalı olacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Gökçeada Orman İşletme Şefliği İdare Binasına 10 Ton + 18 mm Torba Kömür, Eceabat Orman İşletme Şefliği İdare Binasına 35 Ton 10-18 mm Fındık Torba Kömürü Şeflik Merkezlerine Teslim Edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasından sonra 10 gün
d) İşe başlama tarihi :

Sözleşmeyi Takiben 3 Gün İçinde )

 İhale (son teklif verme) tarih ve saati:15.11.2021 – 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):

Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası

detaylı bilgiye;

https://www.ilan.gov.tr/ilan/876595/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/komur-alinacaktir 

linkinden ulaşabilirsiniz.

 

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