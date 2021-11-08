Çanakkale’nin Kitap Fuarı 17 Burda’da

17 Burda AVM’de pandemi kurallarına uygun olarak açılan kitap fuarı, kitap kurtlarını bekliyor.

Geçtiğimiz günlerde açılan fuar, 17 Burda AVM’nin bahçesinde yer alıyor. Kaliteli kitapların uygun fiyatlara satıldığı kitaplara fuar ziyaretine gelenlerin yoğun ilgisi var.

Fuarda çocuk kitaplarından, ingilizce romanlara kadar aradığınız her türlü kitap bulunmakta.Haber: Seda LİMAN ZENGİN