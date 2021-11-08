GÜNCEL HABERLER 

Çanakkale’nin Kitap Fuarı 17 Burda’da

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

17 Burda AVM’de pandemi kurallarına uygun olarak açılan kitap fuarı, kitap kurtlarını bekliyor.
Geçtiğimiz günlerde açılan fuar, 17 Burda AVM’nin bahçesinde yer alıyor. Kaliteli kitapların uygun fiyatlara satıldığı kitaplara fuar ziyaretine gelenlerin yoğun ilgisi var.
Fuarda çocuk kitaplarından, ingilizce romanlara kadar aradığınız her türlü kitap bulunmakta.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

ÜYELERİ TSO’DAN BİLGİLENDİRME İSTİYOR

buyukzafer 0

Kurban Bayramı’nda Tarihi Alan Ziyaretçi Akınına Uğradı

buyukzafer 0

YEREL BASININ CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A MEKTUBU

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.