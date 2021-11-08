GÜNCEL HABERLER 

GELİBOLU’NUN ACI KAYBI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Sadece Gelibolu ve Türkiye değil, ünü Türkiye sınırları dışına taşan Fransa ve Almanya gibi bir çok ülkedekonserler veren klarnet üstadı, Hasan Yarımdünya hakkın rahmetine kavuştu.Merhum Hasan Yarımdünya bundan kısa süre öncede eşini kaybetmişti.
Merhuma kabir rahatlığı, sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
Haber: Ali GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

Gelibolu Siyaseti Depremzedeler için Elele

buyukzafer 0

“MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ” ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA FİDAN DİKİMİ YAPILDI

buyukzafer 0

TURAN “BERAT GECEMİZ MÜBAREK OLSUN!”

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.