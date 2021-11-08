GELİBOLU’NUN ACI KAYBI

Sadece Gelibolu ve Türkiye değil, ünü Türkiye sınırları dışına taşan Fransa ve Almanya gibi bir çok ülkedekonserler veren klarnet üstadı, Hasan Yarımdünya hakkın rahmetine kavuştu.Merhum Hasan Yarımdünya bundan kısa süre öncede eşini kaybetmişti.

Merhuma kabir rahatlığı, sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Haber: Ali GEZER