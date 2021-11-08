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Çanakkale Milletvekili Turan Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi’yi Gazi Meclis’te misafir Etti

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Turan, “Gazi Meclisimizde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken bir yandan da hemşehrilerimizi misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. Bugün de Karabiga Belediye Başkanımız Ahmet Elbi ile görüşmemizde Karabiga’mızın taleplerini ve belediyemizin proje ve çalışmalarını değerlendirdik.Her zaman dediğimiz gibi söz konusu hemşehrilerimiz için hizmet ve yatırım olduğunda Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz.” şeklinde ifade etti.

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