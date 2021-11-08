KARAİNEBEYLİ KÖYÜNDE HALK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Vatandaşla Buluşma Toplantıları kapsamında Karainebeyli Köyünde Halk Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Köy halkıyla bir araya gelen Kaymakam Abacı vatandasların şikayet ve isteklerini dinledi, çözüm önerileri hakkında bilgi verdi.

Toplantıya İl Genel Meclisi Üyesi ve AK Parti İlçe Başkanı Serhat Sürücü, İl Genel Meclisi Üyesi Nihat Öner ve İl Genel Meclisi Üyesi Ali Rıza Sayın, Karainebeyli Köyü Muhtar ve azaları ile kurum müdürleri katıldı.

Toplantının akabinde Kaymakam Bekir Abacı, İl Genel Meclisi Üyeleri ile birlikte Ecebey Türbesini ziyaret ettiler.

Ardından sulama baraji ve yel değirmenlerinde incelemelerde bulundular. Haber: Seda LİMAN ZENGİN