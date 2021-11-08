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AK PARTİ İL YÖNETİCİLERİ MAHALLE TEŞKİLATLARI İLE BULUŞUYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İl yönetim kurulu üyeleri; Merkez İlçe, Ayvacık, Bayramiç, Biga, Bozcaada, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki ve Yenice ilçelerinde mahalle teşkilatları ile buluştu.
Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ; “Bu kutlu davada ben de varım diyerek, 2023 hedeflerine inandığı yolda yürüyen, AK davamızın ilçe ve beldelerimizdeki mahalle teşkilatları, İl Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile bir araya geldi” ifadelerine yer verdi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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