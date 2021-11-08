BÜLENT TURAN’DAN GÖKÇEADA’YA MÜJDE

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gökçeada Atıksu Arıtma Tesisi yapım işinin, İller Bankası Su Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri (SUKAP) kapsamına alınarak yapılacağının müjdesini verdi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Turan: “Çanakkale’miz genelindeki tüm güzide ilçelerimizde, siyasi parti ayrımı gözetmeksiniz Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte çalışmalarımıza ve desteklerimize devam ediyoruz. Türkiye’nin en büyük adası, deniz turizminin gözdesi ve muhteşem doğasıyla adeta parlayan bir yıldız olan Gökçeada’mıza Ankara’daki temaslarımız ve görüşmelerimiz sonucu Gökçeada Atıksu Arıtma Tesisi yapım işinin SUKAP kapsamına alındığının müjdesini vermek istiyorum. Yarısı hibe, yarısı İLBANK kredisi olacak şekilde planlanan projenin kısa zamanda İLBANK tarafından ihale çalışmalarına başlanılacak. Gökçeadalı hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olsun. Gökçeada Belediye Başkanımız, Belediye Meclis Üyelerimiz ve AK Parti İlçe Teşkilatımız başta olmak üzere projede emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ediyoruz.” dedi. Haber Merkezi