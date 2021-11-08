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KAYMAKAM BEKİR ABACI OKUL ZİYARETLERINDE BULUNDU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Bekir Abacı, okul ziyaretleri kapsamında; 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu ve Neşeli Minikler Anaokulu’nu ziyaret etti. Okul müdürü ve öğretmenleri ile bir araya gelen Kaymakam Abacı, okulların genel durumu hakkında bilgi aldı. Ardından sınıfları ziyeret eden Kaymakam Abacı öğrencilerle bir süre sohbet ederek başarılar diledi.
Kaymakama ziyaretleri sırasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca eşlik etti. Haber: Ali GEZER 

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