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CHP Gençlik Kollarının 16.Kurultayı Ankara’da Yapıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

CHP Gençlik Kollarının 16. kurultayı Ankara’da yapıldı. CHP İlçe Gençlik Kolları Uğur Papatya ; “16. Olağan CHP Gençlik Kolları Kurultayımızı gerçekleştirdik.
Gençlik Kolları Genel Başkanlığına seçilen Gençosman Killik başkanımıza ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum.” sözlerini ifade etti.Haber: Hilal GEZER

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