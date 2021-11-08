CHP Gençlik Kollarının 16. kurultayı Ankara’da yapıldı. CHP İlçe Gençlik Kolları Uğur Papatya ; “16. Olağan CHP Gençlik Kolları Kurultayımızı gerçekleştirdik.
Gençlik Kolları Genel Başkanlığına seçilen Gençosman Killik başkanımıza ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum.” sözlerini ifade etti.Haber: Hilal GEZER
CHP Gençlik Kollarının 16.Kurultayı Ankara’da Yapıldı
CHP Gençlik Kollarının 16. kurultayı Ankara’da yapıldı. CHP İlçe Gençlik Kolları Uğur Papatya ; “16. Olağan CHP Gençlik Kolları Kurultayımızı gerçekleştirdik.