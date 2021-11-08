GELİBOLU SANAT MERKEZİ EGE TİYATROLAR BİRLİĞİNİN 10.BULUŞMASINA KATILDI

Gelibolu Sanat Merkezi hafta sonu Ege Tiyatrolar Birliğinin 10. Buluşması’ndaydı.

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde Onur Ayan’ ın misafiri olan Gelibolu Sanat Merkezi Yetkilileri Nüzhet &Cem Kılınç buluşmada oyunlar izledi, yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında istişarede bulundular.

Birlik olmanın gücünü bir kez daha hissettik diyen Gelibolu Sanat Merkezi Yetkilileri Nüzhet &Cem Kılınç “Başta birlik başkanımız Metin Güler olmak üzere, tüm yürütme kurulu üyelerine ve ev sahibi hocamız Onur Ayan’a bu güzel organizasyon için teşekkür ediyoruz.Daha nice buluşmalarda birlikte olmak dileğiyle.”ifadelerinde bulundular. Haber:Seda LİMAN ZENGİN