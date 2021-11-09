Gelibolu’da 186 m² arsa mahkemeden satılıktır

ILN01482297 nolu ihale numarasıyla Gelibolu’da 186 m² arsa mahkemeden satılık.

Arsanın Özellikleri: Çanakkale İl, Gelibolu İlçe, Alaeddin Mah. 55 Ada, 14 Parsel, Ana taşınmaz arsası eğimsiz bir yapıda olup geometrik olarak yamuk şekilli olup kuzeybatına Yeni ceşme sokağa cephelidir ve bu sokak üzerinde alt/üst yapı ve belediye hizmetleri tamdır. Parsel Feribot iskelesine 530 metre, Gelibolu Belediyesine 570 metre, Hükümet Konağına 1000metre mesafededir. Ana taşınmaz üzerinde ekonomik ömrünü tamamlamış yığma kargir yapı mevcuttur. Taşınmaz üzerindeki yapının herhangi bir ekonomik değeri bulunmamaktadır.

İmar Durumu : Gelibolu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17.07.2017 tarih ve 2891 sayılı yazısı ile parselin 1/1000 Ölçekli uygulama imar planına göre bir kısmı imar yolunda bir kısmı ise bitişik nizam 3 kat konut alanında kaldığı belirtilmiştir. Gelibolu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınan şifahi bilgilere göre parselin yaklaşık 186 m2 ‘lik kısmı Bitişik Nizam 3 Katlı Konut Alanında kalmakta olup arka bahçe mesafesi düşüldüğünde yaklaşık olarak 136,00 m2 taban alanı olarak kullanılabilmektedir.

Kıymeti : 183.441,20 TL,

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler : 06/02/2007 tarihli Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılamaz, sınırlı ve ayni hak tesis edilemez.

1. Satış Günü : 22/12/2021 günü 10:20 – 10:25 arası

2. Satış Günü : 21/01/2022 günü 10:20 – 10:25 arası

Satış Yeri : ADLİYE GİRİŞİ İHALE SALONU

ilan hakkındaki detaylı bilgiyi

https://www.ilan.gov.tr/ilan/877245/emlak/arsa/canakkale-geliboluda-186-m%C2%B2-arsa-mahkemeden-satiliktir

adresinde bulabilirsiniz.