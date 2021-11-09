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Namık Kemal Ortaokulu Kermes Düzenledi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Namık Kemal Ortaokulu Okul Aile Birliği ve Velileri ilçemiz Kuşçular Parkı’nda kermes düzenledi.Kermeste tatlı ve tuzlu yiyecek çeşitleri satışa sunuldu.
İlçemiz Kuşçular Parkı’nda kurulan kermes standına pazara alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi vardı.
Kermesten elde edilen gelir okul ihtiyaçları için kullanılacağını ifade eden Okul Aile Birliği Üyeleri kermeste emeği geçen tüm velilerimize teşekkür ederiz dediler. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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