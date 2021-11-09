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Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulunda Akademik Kurul Toplantısı Yapıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılı akademik kurul toplantısı Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Suat Uğur ve Yüksekokul Müdürü Dr.Öğr.Üyesi Abdulkerim Diktaş ’ın katılımıyla yapıldı. Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu akademik personelinin tamamının katıldığı toplantıda Müdür Dr.Öğr.Üyesi Abulkerim Diktaş ve Müdür Yardımcısı Öğr.Gör.Salih Torlak’ın yüksekokulu tanıtan, Öğr.Gör.Dr.Aslı Gezen’in Kurumsal Akreditasyon hazırlık çalışmaları sunumunun ardından, yayın ve proje yapmanın ne denli önemli olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr.Sedat Murat, öğretim üyelerinin bu bakımdan her zaman destekleneceğini, öğretim görevlilerinin ise mutlaka doktora yaparak gelişime katkı sağlamaları gerektiği belirterek, Araştırma Üniversitesi olmanın önemini dile getirdi. Toplantının ardından Rektör Prof. Dr. Sedat Murat ve beraberindeki heyet, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı ve Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar’ı ziyaret ederek Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu ile ilgili istişarelerde bulundu.
Haber:Recep YÜZÜAK

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