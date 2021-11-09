Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü’den 10 Kasım Atatür’ü Anma Mesajı

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü 10 Kasım Atatürk’ü Anma mesajı yayınladı.Sürücü mesajında; “Milletinden aldığı güçle, düşman devletlere karşı verilen İstiklal mücadelesinin hazırlayıcısı ve uygulayıcısı olarak tarihe geçen Atatürk’ü andığımız bu gün, Türk Milleti için anma günü olduğu kadar sahip olunan değerlerin kıymetinin bilindiği, eşsiz bir eser olan Cumhuriyetin erdemlerini hayatımıza yansıtmamız gerektiğini hatırlatan bir gündür. Aziz milletimizin canından kıymetli olarak gördüğü vatanımızı parçalamaya yeltenenleri, binlerce yılda oluşturduğumuz kutsal değerleri çiğnemeye çalışanları, ‘’geldikleri gibi’’ gönderen bir iradeye liderlik yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e çok şey borçlu olduğumuzu asla unutmamalı ve unutturmamalıyız. Atatürk’ü anmak demek onun güçlüklerle kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak için her zaman bilinçli olmak, içerde ve dışarda ülkemizin bağımsızlığını tehdit eden unsurlara fırsat vermemektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. Yıldönümünde, mümtaz şahsiyetini, silah arkadaşlarını ve vatanı uğrunda canını feda etmiş tüm Aziz Şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.” ifadelerine yer verdi. Haber: Caner AKŞİT