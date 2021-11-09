Evreşe Belediye Bşakanı Dr.Ali Kamil Soyuak’ın 10 Kasım Atatürk’ü Anma Mesajı

Evreşe Belediye Başkanı Dr.Ali Kamil Soyuak 10 Kasım Atatürk’ü Anma mesajında; “

“10 Kasım 1938 günü ebedi âleme uğurladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, 83.’ncü ölüm yıldönümünde Türk Milleti olarak bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

Hayatını ülkesine ve milletine adayan Atatürk, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkânlara rağmen, milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna liderlik ederek milletimize aşıladığı kurtuluş azmi ve cesaretiyle istiklal ve istikbal yolunda her türlü engelin nasıl aşılabileceğini göstermiştir.

Atatürk, hürriyet aşkının ölümsüzlüğüne, milli varlık ve birliğimizin bekasına inandı. Yüreklerdeki vatan, bayrak ve millet sevgisini tazeleyerek, Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde hayat bulan farklılıklarımızla birlikte ahenk içerisinde, kardeşçe nasıl yaşayabileceğimizi tüm dünyaya gösterdi.

Kayıtsız ve Şartsız millet egemenliğine bağlı bir devlet olarak gelişmiş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefimize doğru yürüyüşümüz devam etmektedir..“Benim naciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar payidar kalacaktır.” diyerek yolumuzu ve yönümüzü çizdi.

Bu duygu ve düşüncelerle aramızdan ayrılışının 83’ncü yıl dönümünde, Cumhuriyet’imizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, rahmet ve minnetle anıyorum.”ifadelerine yer verdi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN