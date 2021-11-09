10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Programı ilçemiz 2.Kolordu Karargah Binası önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayacak.
10 Kasım çelenk töreni saat 08:50’de başlayacak, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşımız okunacak.
Ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda saat 10:00’da Atatürk’ü anma programı düzenlenecek. Haber: Ali GEZER
10 kasım Atatürk’ü Anma Programı
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Programı ilçemiz 2.Kolordu Karargah Binası önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayacak.