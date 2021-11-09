Milletvekili Turan ve İskenderoğlu’ndan 10 Kasım Mesajı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yıl dönümüne ilişkin ortak bir mesaj yayınladı.

“İstiklal Mücadelemizin önderi, Anafartalar Kahramanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefat yıl dönümünde anarken, O’nun liderliğinde tüm kahramanlarımızın bizlere emanet ettiği bu güzide vatanı, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü yarınlara taşımak en büyük sorumluluğumuzdur. Milletimizle birlikte bağımsızlığımıza, istiklalimize dün olduğu gibi bugün de yarın da var gücümüzle sahip çıkmaya devam edeceğiz. Büyük bir gayretle ve azimle, milletimizin desteğiyle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine ulaştırmakta kararlıyız.

Ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlık mücadelemizin büyük komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, İstiklal Mücadelemizin tüm eşsiz kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyoruz.”