Millet İttifakından Alternatif Çelenk Sunma Töreni

10 Kasım Atatürk’ü Anma Gününde millet ittifakı (CHP, İYİ Parti, DP ve Saadet Partisi) iskele meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunumu yaptı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından çelenk sunma töreninde günün anlam ve önemini belirten konuşmaları siyasi parti temsilcileri yaptı.

İlk konuşmayı CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak yaptı. Parlak konuşmasında; “Bugün kahraman ulusumuzun büyük önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuzluğa uğurlanışının 83. yıldönümünde anmak için toplanmış bulunuyoruz.

“Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir. “Diyen Türk büyüğünü Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için buradayız.

Bugün 10 Kasım, bugün maksadımız yas tutmak değil.

Bugün senin fikirlerini, emel ve gayretlerini bir kez daha hatırlamak, sana minnet sunmak, senin emanet bıraktığın İstiklal ve Cumhuriyete daha sıkı sarılma zamanı, Seni manevi evlatların olarak bugün yarım kalan mücadeleni sürdürmek, kaldığı yerden medeniyet meşaleni ileriye taşıma günü, bugün.

Cumhuriyet ve bağımsızlık O’nun bu vatana ve ulusa en büyük eseri, hediyesidir. Bu yüzden Atatürk asla ölmeyecek, kalplerde ve dimağla da yaşamaya devam edecektir.

Laiklik, din ve vicdan özgürlüğünün garantisi, devlet yönetiminde liyakat esasının temeli, eşit yurttaş olarak birlikte barış ve huzur içerisinde yaşamamızın temelidir. O’nun bize emanet ettiği Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Bu anlayışla yoksulluğu yok etmek, gelir adaletsizliğini ortadan kaldırmak ve bu ülkenin çocuklarının kendi güç ve imkanlarıyla refah içerisinde yaşamasını sağlamak devletin görevidir.

Kurtuluş Savaşı’nın önderi, özgürlük ve bağımsızlığımızın simgesi ebedi baş komutan, eşsiz devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikal edişinin yıldönümünde büyük bir özlem, şükran ve minnetle anıyorum.” ifadelerine yer verdi.

Konuşmalara iYİ Parti İlçe Başkanı Hakan Alış devam etti.Alış konuşmasında;” Yalnız 10 Kasımlarda değil, her daim, Atatürk’ün mücadele azmi, bizlere yüklediği sorumluluklar ve gösterdiği hedefleri tekrar konuşulmalıdır.Ülkemizin en zor anında bile düşünüp ortaya koyduğu hedef ve stretijilerin hatırlanması bütün çabaların anlam ve değerinin çok iyi bilinmesi Büyük Atatürk’ün ebedi istirahat yanında huzur içinde yatması bakımından da önemlidir.

Konuşmama Yüce Atatürk’ün sözleriyle son vermek istiyorum.Ben manevi miras olarak hiç bir gayret, hiçbir doğma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum.

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonrakiler, bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında belki gayretlere tamamen erişemediğimiz, fakat asla taviz vermediğimizi, akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir. Benim Türk Milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır .Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçıların olurlar.

Bu düşüncelerle Büyük Atatürk’ü ebediyete intikalinin 83. yıldönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Ardından konuşmalarına Saadet Partisi İlçe Başkanı Muhammed Erer, ardından da DP Partisi İlçe Başkanı Cemil Ilgın devam etti.

DP İlçe Başkanı Cemil Ilgın konuşmasında;” Ulu Önderimiz Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün aramızdan ayrılışının 83. Yıl dönümü münasebetiyle toplanmış bulunuyoruz.

Bugün burada bu dar zamanda Atatürk’ü anlatmanın imkanı yoktur. Mensubu olduğu Türk Milletini sonsuz bir aşkla seven Mustafa Kemal Atatürk milleti için her türlü zorluğa katlanmış ve kendini ona adamıştır. Vermiş olduğu büyük mücadele ve insan üstü bir gayretle hür ve özgür bir biçimde yaşamamız için biz Türk Milleti’ne vatan yaratmış ve ilkeleri ile birlikte cumhuriyetimizi kurmuştur. Ulu önderimizin kurduğu cumhuriyetin imkan ve olanakları sayesinde iktidar olanlar makam, mevki ve şahsi çıkarları için ulu önderimize ve cumhuriyetin değerlerine alenen saldırdıklarını açıkça görüyoruz. Emperyalistlerin iktidar sahiplerine oynattırdıkları bu oyunun aslında Türklüğü bitirme projesi olduğunu bu oyunun içinden başta ülkemizdeki tarikatların, cemaatların, şıhların,şehlerin ve hatta üzülerek söylüyorum diyanetin de olduğunu biliyoruz. Vatanımıza, bayrağımıza, cumhuriyetimize ve ebedi liderimiz, baş komutanımız Mustafa Kemal Atatürk ‘e gönülden ve ölümüne bağlılığımıza her yerde ve her ortamda haykırarak söyledik ve söylemeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerimle sözlerime son veriyor cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu cennet vatanının kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu cennet vatanın her karış toprağından teri kanı emeği olan tüm silah arkadaşlarıyla birlikte rahmet ve şükranla saygıyla ve dua ile anıyoruz.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Program siyasi parti temsilcilerinin günün anlam ve önemini belirten konuşmalarıyla son buldu .

Haber: Seda LİMAN ZENGİN