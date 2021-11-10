ATAMIZI ANDIK

10 Kasım’da Atamızı andık.

10 Kasım Atatürk’ü anma programı çelenk sunma töreniyle ilçemiz 2.Kolordu Karargah Binası önünde Gelibolu Kaymakamlığı, Gelibolu Belediyesi ve 2.Kolordu Komutanlığının Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı.Ardından 2 dklık saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesiyle devam etti.

Gelibolu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisinin şiir okumasıyla son buldu.

Program İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonunda Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin hazırlamış olduğu Atatürk’ü Anma programıyla devam etti.

Program Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Atatürk’ün sevdiği şarkılar, şiirler ve oratoryo ile devam etti.

Öğrencilerin Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anan, hepsi birbirinden güzel şiirler eşliğinde sürdü.

Buradaki program Gelibolu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırlamış oldukları oratoryo ve Atatürk’ün vefatının dış basınla ilgili haberleriyle son buldu.

Programa Kaymakam Bekir Abacı, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, 2.Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız,Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü, CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür ve diğer siyasi temsilcileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, İlçe Spor Müdürü Emre Özdemir çok sayıda öğrenci ve okul müdürleriyle, öğretmenler katıldı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN