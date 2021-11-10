Milli Ağaçlandırma Günü Etkinlikleri Yapılacak

7 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2019/24 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha sağlıklı ve yaşanılabilir kılmak amacıyla her yıl 11 Kasım gününden, “Milli Ağaçlandırma Günü “olarak kutlanması uygun görülmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen “Geleceğe Nefes Ağaçlandırma Projesi” kapsamında Milli Ağaçlandırma Günü olan 11.11.2021 tarihinde saat 11.11 ‘de yapılacak olan fidan dikme etkinliği çerçevesinde ; 11.11.2021 Perşembe günü saat 10:30’da Sütlüce Köyü İstanbul Yolu üzerinde hazır bulunulucak.11 Kasım’da yaklaşık bin fidan toprakla buluşacak.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN