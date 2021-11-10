GÜNCEL HABERLER 

Fener Tepesinden Atlayan Irmak Yaşamını Kaybetti

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemiz Fener Tepesine çıkan 15 yaşındaki öğrenci önceki gün kendini 25-30 metreden aşağıya bırakmış ve ağır şekilde yaralanarak, önce Geliboluda ilk tedavinin ardından sonrada Çanakkale’ye sevkedilmiş ve burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.Irmak’ın intihar nedeniyle ilgili olarak şuana kadar bir açıklama yapılmadı. Haber: Caner AKŞİT

Bunları da sevebilirsiniz

Millet İttifakı ‘ndan Atatürk Anıtına Çelenk Sunumu

buyukzafer 0

YUNUS BALIĞI KARAYA VURDU

buyukzafer 0

GELİBOLU’DA İLÇE MÜFTÜLERİ TOPLANTISI

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.