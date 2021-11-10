Fener Tepesinden Atlayan Irmak Yaşamını Kaybetti

İlçemiz Fener Tepesine çıkan 15 yaşındaki öğrenci önceki gün kendini 25-30 metreden aşağıya bırakmış ve ağır şekilde yaralanarak, önce Geliboluda ilk tedavinin ardından sonrada Çanakkale’ye sevkedilmiş ve burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.

Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.Irmak’ın intihar nedeniyle ilgili olarak şuana kadar bir açıklama yapılmadı. Haber: Caner AKŞİT