TURAN: “ÇANAKKALE’MİZ DAHA DA YEŞERECEK”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü hasebiyle açıklamalarda bulundu.

“Yeşil Vatanı en güzel bir biçimde gelecek nesillere bırakmak sorumluluğumuz” diyen Turan sözlerini şöyle sürdürdü; “Ülkemizde 11 Kasım günü, ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ olarak üçüncü kez kutlanıyor. ‘Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile, bugün elinizdeki fidanı dikin’ diyen bir Peygamberin (s.a.v.) ümmetiyiz. ‘Geleceğe Nefes’ sloganıyla çıkılan bu yolda ağaçlandırma bilincinin artması ve yeşile daha çok sahip çıkmamız adına ağaçlandırma seferberliğimiz hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl da 8 milyon 73 bin fidan Çanakkale’mizde, ülkemiz genelinde 252 milyon fidanı toprak ile buluşturup “Geleceğe Nefes” olacağız. Bilindiği üzere ülkemizde orman varlıkları 2002-2020 döneminde yüzde 10,5 artarak, 20 milyon 763 bin 250 hektardan, 22 milyon 933 bin hektara çıkarıldı. BM Gıda ve Tarım Örgütü’nce (FAO) her 5 yılda bir hazırlanan Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA) Raporu’nda dünya ormanları değerlendirilmesine göre, Türkiye ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa’da birinci, dünyada dördüncü sırada yer alıyor. Bu veriler hepimizin gururu. Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte başta hemşehrilerimiz olmak üzere milletimizin Milli Ağaçlandırma Günü’nü kutluyor; tüm hemşehrilerimizi 11 Kasım’da şehrimizdeki fidan dikim alanlarına davet ediyoruz.”