“CUMHURBAŞKANIMIZ İLÇELERİMİZDE TAMAMLANAN 33 YATIRIMIN AÇILIŞI İÇİN ÇANAKKALE’DE”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir dizi programlara katılmak üzere 13 Kasım 2021’de Çanakkale’ye geleceğini bildirdi.

Turan; “Cumhurbaşkanımız Erdoğan, yoğun programına rağmen her fırsatta Şehitler Diyarı şehrimize teşrif ediyor.Şehrimize yönelik proje ve yatırımların hayata geçirilmesindeki yaklaşımına, özel hassasiyetine yakinen şahit oluyoruz. Çanakkale’mizde tarihi bir gün yaşanacak.Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Kasım 2021 Cumartesi günü saat 14.30’da Biga Meydanında 150 yataklı Çan Devlet Hastanesi, Yenice Doğal Gaz, 1002 yataklı Çanakkale Onsekiz Mart KYK Kız Öğrenci Yurdu başta olmak üzere tüm ilçelerimizde toplamda 773 milyon TL proje bedeline sahip 33 yatırımın Toplu Açılış Töreni’nde hemşehrilerimizle buluşacaklar. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte tüm hemşehrilerimizi Toplu Açılış Törenimize davet ediyoruz.

Cumhurbaşkanımız, ayrıca 1915 Çanakkale Köprüsü Son Cıvata Sıkma Töreni’nde ve Çanakkale Savaşı’ndaki kahramanlığıyla savaşın seyrini değiştirmiş unutulmaz kahramanlarımızdan olan Ezineli Yahya Çavuş’un hayatını anlatan, Ezine Belediyemizin ana sponsorluğunda çekilen Ezineli Yahya Çavuş Belgesel Filminin Troya Müzesi’ndeki galasında olacaklar.

Cumhurbaşkanımızın bir kez daha şehrimize gelerek hemşehrilerimizle buluşacak olmalarından dolayı büyük bir mutluluk içindeyiz.” şeklinde konuştu.