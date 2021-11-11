100.YIL BARIŞ ORTAOKULU’NDAN “GELECEĞE NEFES” PROJESİNE DESTEK

Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “GELECEĞE NEFES” Projesi kapsamında 100. Yıl Barış Ortaokulu öğrencileri Sütlüce köyünde fidan diktiler.Gelibolu’da bine yakın fidan toprakla buluşturuldu

Kampanya kapsamında 11 Kasım 2021 tarihinde saat 11.11’de 81 ilde aynı anda 252 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Kampanyaya destek vermek amacıyla 100. Yıl Barış Ortaokulu öğrencileri Sütlüce Köyü’nde İstanbul yolu üzerinde , düzenlenen etkinliğe katılarak fidanları toprakla buluşturdular.

Türkiye’nin ağaçlandırma faaliyetleri açısından dünyada önde gelen ülkelerden bir tanesi olduğunu belirten 100. Yıl Barış Ortaokulu Müdürü Fahri Aslan , “Bu anlamlı ve özel günde öncelikle, talimatlarıyla 11 Kasım’ı Milli Ağaçlandırma Bayramı ilan ederek bu etkinlikleri anlamlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimi arz ediyorum. Ülkemizin her tarafında rekor sayıda fidan dikimi gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı günde, sizlerle birlikte geleceğimize nefes olmaktan, çocuklarımızın olan yarınlar için adım atıyor olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Bizler, binlerce yıldır Anadolu’da doğa ile barışık bir biçimde, varlığını ve hayatını doğa ile paylaşarak yaşamaya alışkın bir milletiz. Bizler, ağaçlandırma faaliyetlerimizi sürdürürken bir taraftan çeşitli nedenlerle orman varlığımızı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu yaz bizleri derinden üzen, ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen yangınlarda, orman varlığımızın önemli bir bölümünü kaybettik. Her yıl düzenli bir biçimde yapılan etkinliklerle fidanları toprakla buluşturuyor, yeni ormanlık alanları ülkemize kazandırıyoruz. Bunu yaparken çocuklarımıza doğa bilinci aşılamayı da amaçlıyor, çocuklarımızın diktikleri fidanlarla birlikte büyüyerek, geleceğimizi yeşertmesi için çalışıyoruz. Orman varlığı çok olmayan ilimizde bugün bölgemizde yaklaşık bin fidanı toprakla buluşturacak, orman varlığımızı arttırmak için de tüm kurum ve kuruluşlarımızla önemli çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Haber: Seda LİMAN ZENGİN