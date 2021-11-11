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GELİBOLUDA FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Geliboluda “Geleceğe Nefes” sloganıyla Sütlüce Köyü mevkiinde gerçekleşen etkinlikte bine yakın fidan toprakla buluştu.
2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, protokol üyeleri ve öğrencilerin katıldığı programa Gelibolu Belediyesi adına Belediye Başkan Vekili Mustafa Çoban katılım sağladı. Haber: Ali GEZER

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