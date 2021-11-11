BOLAYIR MUHTARI CAN KÖYÜ İÇİN ÇALIŞIYOR..!

Bolayır Köyü Muhtarı Adem Can , köyüne yaptığı hizmetlerle alkış alıyor. Köyde parke taşından pansiyonlara, çocuk parkları , Gazi Süleyman Paşa Türbesi düzenlemesi, piknik masaları, eski hamam onarımı,müze ve kapalı düğün salonu bakımından, öğrencilere tablete kadar birçok hizmeti köyüne sunuyor ve sunmaya devam edeceğini ifade ederek diğer belediyelerin desteğiyle bu hizmetlerin devamının geleceğini ifade etti.

Muhtar Can şu sözlerle devam etti; “Bolayır Belediyesi’ni geri istiyoruz ve bunun için canla başla halkımıza hizmet vermeye ve çalışmalarımızı durmaksızın sürdürmeye devam ediyoruz.Yanımda bulunan 57. Alay Bolayır Kültür Akademisi sorumlusu Prof.Hikmet Selim hocamıza desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.Hikmet Hocamla birlikte bizlere destek veren Bolayır Halkına ve yazlıkçı vatandaşlarımıza da yardımlarından dolayı teşekkürü bir borç bilirim.Çünkü onlarda bizler gibi Bolayır’ı güzelleştirmek adına ellerinden gelen çalışmaları yapıyorlar.Umuyoruz ki önümüzdeki Belediye seçimlerinde Bolayır Köyü olarak değil, Bolayır Belediyesi olarak görürüz.”ifadelerini kullandı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN