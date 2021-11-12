Gelibolu’da 852 m² alan üzerine kurulu ev ve bahçesi mahkemeden satılıktır

T.C.GELİBOLU(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2021/1 SATIŞ dosya numaralı 852 m² alan üzerine kurulu ev ve bahçesi mahkemeden satılıktır.

Özellikleri: Çanakkale İl, Gelibolu İlçe, Koruköy Köyü Kö İçi Mevki 355 Ada, 11 Parsel, Taşınmaz Koruköy yerleşim merkezinde konumludur. Parsel sahile 800 metre, Gelibolu Gelibolu kent merkezine 18,5 km mesafededir. Parsel kuzeybatı, kuzeydoğu ve güneydoğuda köy içi yollarına cepheli olup köşe parsel konumundadır. Parselin cepheli olduğu yollarda kaplama bulunmaktadır. Köy merkezine elektrik, su ve Telekom alt yapıları bulunmaktadır. Parsel topografik olarak eğimsiz bir yapıda olup, geometrik olarak kare şekline benzemektedir. Parsel üzerinde; Krokisinde A ile gösterilen, yığma yapı tarzında, tek katlı, 254 m2 alanlı, kısmen mesken, kısmen depo, kısmen ise mağaza olarak kullanılan yapı bulunmaktadır. Yapı yaklaşık 40 yaşlarında olup yıpranma oranı %40 olarak taktir edilmiştir. Krokisinde B ile gösterilen, yığma yapı tarzında, tek katlı, 96 m2 alanlı, 3/A yapı sınıfında mesken kullanımındadır. Yapı yaklaşık 35 yaşlarında olmasına rağmen yakın zamanda bakım onarım ve yenileme gördüğü anlaşıldığından yıpranma oranı %25 olarak taktir edilmiştir. Çatısı kiremit kaplamalı, duvarları sıva üzerine boyalı, doğramaları PVC dir. Krokisinde C ile gösterilen, yığma yapı tarzında, tek katlı, 32 m2 alanlı, 1/B yapı sınıfında depo kullanımındadır. Yapı 15-20 yaşlarında olup yıpranma oranı eksik imalatlar ile birlikte %35 olarak taktir edilmiştir. Çatısı galvaniz sac kaplamalı, duvarları sıvasız, kapısı demir doğramalıdır. Krokisinde D ile gösterilen, yığma yapı tarzında, tek katlı, 21 m2 alanlı, 1/B yapı sınıfında depo kullanımındadır. Yapı 35-40 yaşlarında olup yıpranma oranı eksik imalatlar ile birlikte %55 olarak taktir edilmiştir. Çatısı kiremit kaplamalı, duvarları sıvasız olup doğrama bulunmamaktadır. Yapı bakımsız olup çatısı esaslı onarım gerektirmektedir. Krokisinde E ile gösterilen, yığma yapı tarzında, tek katlı, 40 m2 alanlı, 1/B yapı sınıfında depo kullanımındadır. Yapı 35-40 yaşlarında olup yıpranma oranı eksik imalatlar ile birlikte %55 olarak taktir edilmiştir. Çatısı kiremit kaplamalı, duvarları kısmen sıvalı kısmen sıvasız olup doğrama bulunmamaktadır. Bina bakımsızdır. Parsel üzerinde; 1 adet 15 yaşlarında incir ağacı,2 adet 5 yaşlarında incir ağacı, 1 adet 5 yaşlarında erik ağacı, 1 adet 7-8 yaşlarında dut ağacı ve 1 adet 5 yaşlarında şeftali ağacı, vardır. Taşınmaz Kül Halinde Satılacaktır.

Yüzölçümü: 852,08 m2,

Kıymeti: 473.616,00 TL,

KDV Oranı : %18,

Kaydındaki Şerhler:

1-06/02/2007 tarihli Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılamaz, sınırlı ve ayni hak tesis edilemez.

2-Krokisinde A1, A2, A3, A4, A5 harfi ile gösterilen yapılar tescilsizdir.

1. Satış Günü : 31/01/2022 günü 10:00 – 10:05 arası

2. Satış Günü : 28/02/2022 günü 10:00 – 10:05 arası

Satış Yeri : ADLİYE GİRİŞİ İHALE SALONU

ayrıntılı bilgiye;

https://www.ilan.gov.tr/ilan/879365/emlak/konut/canakkale-geliboluda-852-m%C2%B2-alan-uzerine-kurulu-ev-ve-bahcesi-mahkemeden-satiliktir

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